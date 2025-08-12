Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de VEIL en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de VEIL.

Le prix de Veil Exchange (VEIL) est actuellement de 0.0002155 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de VEIL en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Veil Exchange (VEIL) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Veil Exchange en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Veil Exchange en USD était de $ +0.0000975311.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Veil Exchange en USD était de $ -0.0000231042.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Veil Exchange en USD était de $ -0.00001947424012473305.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 -1.00% 30 jours $ +0.0000975311 +45.26% 60 jours $ -0.0000231042 -10.72% 90 jours $ -0.00001947424012473305 -8.28%

Analyse de prix de Veil Exchange (VEIL)

Découvrez la dernière analyse de prix de Veil Exchange : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00021001$ 0.00021001 $ 0.00021001 Haut 24 h $ 0.00021845$ 0.00021845 $ 0.00021845 Sommet historique $ 0.01370436$ 0.01370436 $ 0.01370436 Variation du prix (1 h) +0.15% Changement de prix (1J) -1.00% Variation du prix (7 j) +14.29%

Informations de marché pour Veil Exchange (VEIL)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :