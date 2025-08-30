Informations sur le prix de Vela AI (VELAAI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.002951 $ 0.002951 $ 0.002951 Bas 24 h $ 0.003473 $ 0.003473 $ 0.003473 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.002951$ 0.002951 $ 0.002951 Haut 24 h $ 0.003473$ 0.003473 $ 0.003473 Sommet historique $ 1.83$ 1.83 $ 1.83 Prix le plus bas $ 0.00227533$ 0.00227533 $ 0.00227533 Variation du prix (1 h) +1.01% Changement de prix (1J) -13.22% Variation du prix (7 j) -2.60% Variation du prix (7 j) -2.60%

Le prix en temps réel de Vela AI (VELAAI) est de $0.003013. Au cours des dernières 24 heures, VELAAI a évolué entre un minimum de $ 0.002951 et un maximum de $ 0.003473, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VELAAI est $ 1.83, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00227533.

En termes de performance à court terme, VELAAI a évolué de +1.01% au cours de la dernière heure, -13.22% sur 24 heures et de -2.60% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Vela AI (VELAAI)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.01M$ 3.01M $ 3.01M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Vela AI est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VELAAI est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.01M.