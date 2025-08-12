Prix de Vemate (VMT)
Le prix de Vemate (VMT) est actuellement de 0.0028278 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de VMT en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de VMT en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de VMT.
Aujourd'hui, la variation du prix de Vemate en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Vemate en USD était de $ +0.0002316335.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Vemate en USD était de $ +0.0002638255.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Vemate en USD était de $ -0.0000480372064947024.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|+0.01%
|30 jours
|$ +0.0002316335
|+8.19%
|60 jours
|$ +0.0002638255
|+9.33%
|90 jours
|$ -0.0000480372064947024
|-1.67%
Découvrez la dernière analyse de prix de Vemate : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
-0.03%
+0.01%
+5.47%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
Vemate is the most versatile and dynamic application on the market which supplies trading analysis tools, market information, fractional and tokenised NFT trading as well as the only fully integrated Crypto - NFT bridging marketplace. Stage 1 fully developed VeVe NFT alarm and analysis app, launched on the 5th April (1 month before any fundraising was held) on Android & iOS with 8000 users and growing by approximately 1000 every week since the Ecomi(VeVe) partnership announcement - the app is currently free to use. The reason why it is very popular is because it would increase VeVe NFT trading efficiency by 400% through price change alarms, low mint alarms, chart analysis, vault value tools, price tracking tools and many more which are being constantly rolled out. •After launch, VeVe users will be able to access the app only by holding either $100 in VMT tokens or $200 in OMI tokens. With a potential pool of 700,000 VeVe users who will hold the VMT token long term and never trade it because of its utility. Stage 2 A holistic NFT platform that will encompass an informational module(similar to Coinmarketcap) which will condense all the major blockchain data in one place, an analysis module(similar to Trading View) and an NFT marketplace/large volume fractional NFT exchange. All of the aforementioned will have an automated educational assistant which will serve to help the Crypto or new users to learn about NFTs. This would take place after these users have been eased into the market by the large volume fractional NFT trading which enables them to enter the market without learning a single new skill.
Comprendre la tokenomics de Vemate (VMT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token VMT !
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.
|1 VMT à VND
₫74.413557
|1 VMT à AUD
A$0.004326534
|1 VMT à GBP
￡0.002092572
|1 VMT à EUR
€0.002431908
|1 VMT à USD
$0.0028278
|1 VMT à MYR
RM0.011961594
|1 VMT à TRY
₺0.115119738
|1 VMT à JPY
¥0.4185144
|1 VMT à ARS
ARS$3.7355238
|1 VMT à RUB
₽0.224781822
|1 VMT à INR
₹0.247828392
|1 VMT à IDR
Rp46.357369632
|1 VMT à KRW
₩3.927474864
|1 VMT à PHP
₱0.161721882
|1 VMT à EGP
￡E.0.137091744
|1 VMT à BRL
R$0.015383232
|1 VMT à CAD
C$0.003874086
|1 VMT à BDT
৳0.344510874
|1 VMT à NGN
₦4.343755302
|1 VMT à UAH
₴0.117579924
|1 VMT à VES
Bs0.367614
|1 VMT à CLP
$2.7373104
|1 VMT à PKR
Rs0.80493327
|1 VMT à KZT
₸1.540189548
|1 VMT à THB
฿0.091677276
|1 VMT à TWD
NT$0.084720888
|1 VMT à AED
د.إ0.010378026
|1 VMT à CHF
Fr0.002290518
|1 VMT à HKD
HK$0.022169952
|1 VMT à MAD
.د.م0.025619868
|1 VMT à MXN
$0.052795026
|1 VMT à PLN
zł0.010349748
|1 VMT à RON
лв0.01230093
|1 VMT à SEK
kr0.027231714
|1 VMT à BGN
лв0.004750704
|1 VMT à HUF
Ft0.963120402
|1 VMT à CZK
Kč0.059553468
|1 VMT à KWD
د.ك0.000862479
|1 VMT à ILS
₪0.009642798