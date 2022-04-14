Tokenomics de Vemate (VMT)
Vemate is the most versatile and dynamic application on the market which supplies trading analysis tools, market information, fractional and tokenised NFT trading as well as the only fully integrated Crypto - NFT bridging marketplace.
Stage 1 fully developed VeVe NFT alarm and analysis app, launched on the 5th April (1 month before any fundraising was held) on Android & iOS with 8000 users and growing by approximately 1000 every week since the Ecomi(VeVe) partnership announcement - the app is currently free to use. The reason why it is very popular is because it would increase VeVe NFT trading efficiency by 400% through price change alarms, low mint alarms, chart analysis, vault value tools, price tracking tools and many more which are being constantly rolled out.
•After launch, VeVe users will be able to access the app only by holding either $100 in VMT tokens or $200 in OMI tokens. With a potential pool of 700,000 VeVe users who will hold the VMT token long term and never trade it because of its utility.
Stage 2
A holistic NFT platform that will encompass an informational module(similar to Coinmarketcap) which will condense all the major blockchain data in one place, an analysis module(similar to Trading View) and an NFT marketplace/large volume fractional NFT exchange. All of the aforementioned will have an automated educational assistant which will serve to help the Crypto or new users to learn about NFTs. This would take place after these users have been eased into the market by the large volume fractional NFT trading which enables them to enter the market without learning a single new skill.
Tokenomics de Vemate (VMT) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Vemate (VMT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens VMT qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens VMT pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de VMT, explorez le prix en direct du token VMT !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.