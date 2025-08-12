Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de VNT en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de VNT.

Le prix de Venator Universe (VNT) est actuellement de 0.331435 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de VNT en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Venator Universe (VNT) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Venator Universe en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Venator Universe en USD était de $ +0.0417304174.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Venator Universe en USD était de $ +0.0761030772.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Venator Universe en USD était de $ +0.0442348922141074.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 -- 30 jours $ +0.0417304174 +12.59% 60 jours $ +0.0761030772 +22.96% 90 jours $ +0.0442348922141074 +15.40%

Analyse de prix de Venator Universe (VNT)

Découvrez la dernière analyse de prix de Venator Universe : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.439031$ 0.439031 $ 0.439031 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) -0.26%

Informations de marché pour Venator Universe (VNT)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :