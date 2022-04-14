Découvrez les informations clés sur Venator Universe (VNT), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Venator Universe (VNT)

Venator Universe is a sci-fi RPG survival game that utilizes blockchain infrastructure and is fortified with Web 3 security solutions. Players experience a plethora of entertainment elements, from mining and gathering to production and arena tournaments, from hoverbike races to crate hunting, and from construction to colony plundering. In our game, where virtual values turn into real ones, whether you want to socialize at the space station, incite chaos on PvP open planets, or establish your own civilization on a secure habitat planet

We're confident you'll enjoy your time with us. Get your ticket now and board the ship!

Site officiel : https://www.venatoruniverse.com/ Livre blanc : https://whitepaper.venatoruniverse.com/main