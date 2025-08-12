Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de VBUSD en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de VBUSD.

Le prix de Venus BUSD (VBUSD) est actuellement de 0.02229066 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de VBUSD en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Venus BUSD (VBUSD) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Venus BUSD en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Venus BUSD en USD était de $ +0.0000642706.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Venus BUSD en USD était de $ +0.0000125273.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Venus BUSD en USD était de $ +0.00003458971502894.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 -0.08% 30 jours $ +0.0000642706 +0.29% 60 jours $ +0.0000125273 +0.06% 90 jours $ +0.00003458971502894 +0.16%

Analyse de prix de Venus BUSD (VBUSD)

Découvrez la dernière analyse de prix de Venus BUSD : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.02227008$ 0.02227008 $ 0.02227008 Haut 24 h $ 0.02233577$ 0.02233577 $ 0.02233577 Sommet historique $ 0.057619$ 0.057619 $ 0.057619 Variation du prix (1 h) +0.01% Changement de prix (1J) -0.08% Variation du prix (7 j) -0.04%

Informations de marché pour Venus BUSD (VBUSD)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :