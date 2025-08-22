Informations sur le prix de Venus ETH (VETH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 87.92 $ 87.92 $ 87.92 Bas 24 h $ 90.33 $ 90.33 $ 90.33 Haut 24 h Bas 24 h $ 87.92$ 87.92 $ 87.92 Haut 24 h $ 90.33$ 90.33 $ 90.33 Sommet historique $ 99.83$ 99.83 $ 99.83 Prix le plus bas $ 18.16$ 18.16 $ 18.16 Variation du prix (1 h) +1.64% Changement de prix (1J) +0.53% Variation du prix (7 j) -5.72% Variation du prix (7 j) -5.72%

Le prix en temps réel de Venus ETH (VETH) est de $89.71. Au cours des dernières 24 heures, VETH a évolué entre un minimum de $ 87.92 et un maximum de $ 90.33, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VETH est $ 99.83, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 18.16.

En termes de performance à court terme, VETH a évolué de +1.64% au cours de la dernière heure, +0.53% sur 24 heures et de -5.72% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Venus ETH (VETH)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 179.27M$ 179.27M $ 179.27M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,998,216.86619161 1,998,216.86619161 1,998,216.86619161

La capitalisation boursière actuelle de Venus ETH est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VETH est de 0.00, avec une offre totale de 1998216.86619161. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 179.27M.