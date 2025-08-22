Informations sur le prix de Venus FIL (VFIL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.04918511 Haut 24 h $ 0.050817 Sommet historique $ 4.71 Prix le plus bas $ 0.04107652 Variation du prix (1 h) +1.12% Changement de prix (1J) -0.70% Variation du prix (7 j) -3.64%

Le prix en temps réel de Venus FIL (VFIL) est de $0.04990429. Au cours des dernières 24 heures, VFIL a évolué entre un minimum de $ 0.04918511 et un maximum de $ 0.050817, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VFIL est $ 4.71, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.04107652.

En termes de performance à court terme, VFIL a évolué de +1.12% au cours de la dernière heure, -0.70% sur 24 heures et de -3.64% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Venus FIL (VFIL)

Capitalisation boursière $ 0.00 Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.56M Offre en circulation 0.00 Offre totale 31,196,400.41784363

La capitalisation boursière actuelle de Venus FIL est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VFIL est de 0.00, avec une offre totale de 31196400.41784363. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.56M.