Informations sur le prix de Venus LINK (VLINK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.503428 $ 0.503428 $ 0.503428 Bas 24 h $ 0.535666 $ 0.535666 $ 0.535666 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.503428$ 0.503428 $ 0.503428 Haut 24 h $ 0.535666$ 0.535666 $ 0.535666 Sommet historique $ 1.054$ 1.054 $ 1.054 Prix le plus bas $ 0.101052$ 0.101052 $ 0.101052 Variation du prix (1 h) +1.24% Changement de prix (1J) -3.10% Variation du prix (7 j) +12.25% Variation du prix (7 j) +12.25%

Le prix en temps réel de Venus LINK (VLINK) est de $0.506355. Au cours des dernières 24 heures, VLINK a évolué entre un minimum de $ 0.503428 et un maximum de $ 0.535666, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VLINK est $ 1.054, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.101052.

En termes de performance à court terme, VLINK a évolué de +1.24% au cours de la dernière heure, -3.10% sur 24 heures et de +12.25% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Venus LINK (VLINK)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 9.19M$ 9.19M $ 9.19M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 18,149,741.27459852 18,149,741.27459852 18,149,741.27459852

La capitalisation boursière actuelle de Venus LINK est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VLINK est de 0.00, avec une offre totale de 18149741.27459852. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 9.19M.