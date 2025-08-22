Informations sur le prix de Venus LTC (VLTC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 2.31 $ 2.31 $ 2.31 Bas 24 h $ 2.38 $ 2.38 $ 2.38 Haut 24 h Bas 24 h $ 2.31$ 2.31 $ 2.31 Haut 24 h $ 2.38$ 2.38 $ 2.38 Sommet historique $ 8.22$ 8.22 $ 8.22 Prix le plus bas $ 0.823133$ 0.823133 $ 0.823133 Variation du prix (1 h) +0.98% Changement de prix (1J) +0.17% Variation du prix (7 j) -4.61% Variation du prix (7 j) -4.61%

Le prix en temps réel de Venus LTC (VLTC) est de $2.36. Au cours des dernières 24 heures, VLTC a évolué entre un minimum de $ 2.31 et un maximum de $ 2.38, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VLTC est $ 8.22, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.823133.

En termes de performance à court terme, VLTC a évolué de +0.98% au cours de la dernière heure, +0.17% sur 24 heures et de -4.61% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Venus LTC (VLTC)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 13.20M$ 13.20M $ 13.20M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 5,602,716.62146736 5,602,716.62146736 5,602,716.62146736

La capitalisation boursière actuelle de Venus LTC est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VLTC est de 0.00, avec une offre totale de 5602716.62146736. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 13.20M.