Informations sur le prix de Venus Reward (VRT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00001476 $ 0.00001476 $ 0.00001476 Bas 24 h $ 0.00038875 $ 0.00038875 $ 0.00038875 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00001476$ 0.00001476 $ 0.00001476 Haut 24 h $ 0.00038875$ 0.00038875 $ 0.00038875 Sommet historique $ 0.01474414$ 0.01474414 $ 0.01474414 Prix le plus bas $ 0.00001023$ 0.00001023 $ 0.00001023 Variation du prix (1 h) +4.41% Changement de prix (1J) +152.21% Variation du prix (7 j) +267.80% Variation du prix (7 j) +267.80%

Le prix en temps réel de Venus Reward (VRT) est de $0.00007035. Au cours des dernières 24 heures, VRT a évolué entre un minimum de $ 0.00001476 et un maximum de $ 0.00038875, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VRT est $ 0.01474414, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001023.

En termes de performance à court terme, VRT a évolué de +4.41% au cours de la dernière heure, +152.21% sur 24 heures et de +267.80% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Venus Reward (VRT)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 24,332,704,321.10447 24,332,704,321.10447 24,332,704,321.10447

La capitalisation boursière actuelle de Venus Reward est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VRT est de 0.00, avec une offre totale de 24332704321.10447. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.74M.