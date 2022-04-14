Découvrez les informations clés sur Venus Reward (VRT), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Venus Reward (VRT)

Venus Reward Token is a mechanism created to become an additional mining distribution to suppliers and borrowers of Venus Protocol.

Venus (XVS) token will continue to exist as a governance token for the protocol.

Site officiel : https://venus.io/