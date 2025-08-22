Informations sur le prix de Venus SXP (VSXP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00347897 Haut 24 h $ 0.00361491 Sommet historique $ 0.116049 Prix le plus bas $ 0.00290763 Variation du prix (1 h) +1.47% Changement de prix (1J) -1.43% Variation du prix (7 j) -3.20%

Le prix en temps réel de Venus SXP (VSXP) est de $0.00353427. Au cours des dernières 24 heures, VSXP a évolué entre un minimum de $ 0.00347897 et un maximum de $ 0.00361491, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VSXP est $ 0.116049, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00290763.

En termes de performance à court terme, VSXP a évolué de +1.47% au cours de la dernière heure, -1.43% sur 24 heures et de -3.20% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Venus SXP (VSXP)

Capitalisation boursière $ 0.00 Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 49.65K Offre en circulation 0.00 Offre totale 14,033,930.13625972

La capitalisation boursière actuelle de Venus SXP est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VSXP est de 0.00, avec une offre totale de 14033930.13625972. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 49.65K.