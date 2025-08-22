Informations sur le prix de Venus USDC (VUSDC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.02582016 $ 0.02582016 $ 0.02582016 Bas 24 h $ 0.02585641 $ 0.02585641 $ 0.02585641 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.02582016$ 0.02582016 $ 0.02582016 Haut 24 h $ 0.02585641$ 0.02585641 $ 0.02585641 Sommet historique $ 0.226561$ 0.226561 $ 0.226561 Prix le plus bas $ 0.01829211$ 0.01829211 $ 0.01829211 Variation du prix (1 h) +0.01% Changement de prix (1J) +0.03% Variation du prix (7 j) +0.10% Variation du prix (7 j) +0.10%

Le prix en temps réel de Venus USDC (VUSDC) est de $0.02584241. Au cours des dernières 24 heures, VUSDC a évolué entre un minimum de $ 0.02582016 et un maximum de $ 0.02585641, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VUSDC est $ 0.226561, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.01829211.

En termes de performance à court terme, VUSDC a évolué de +0.01% au cours de la dernière heure, +0.03% sur 24 heures et de +0.10% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Venus USDC (VUSDC)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 89.95M$ 89.95M $ 89.95M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 3,480,563,167.675368 3,480,563,167.675368 3,480,563,167.675368

La capitalisation boursière actuelle de Venus USDC est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VUSDC est de 0.00, avec une offre totale de 3480563167.675368. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 89.95M.