Informations sur le prix de Venus XRP (VXRP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.058237 Haut 24 h $ 0.060289 Sommet historique $ 0.074605 Prix le plus bas $ 0.00596892 Variation du prix (1 h) +0.97% Changement de prix (1J) -1.50% Variation du prix (7 j) -6.64%

Le prix en temps réel de Venus XRP (VXRP) est de $0.058819. Au cours des dernières 24 heures, VXRP a évolué entre un minimum de $ 0.058237 et un maximum de $ 0.060289, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VXRP est $ 0.074605, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00596892.

En termes de performance à court terme, VXRP a évolué de +0.97% au cours de la dernière heure, -1.50% sur 24 heures et de -6.64% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Venus XRP (VXRP)

Capitalisation boursière $ 0.00 Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 44.58M Offre en circulation 0.00 Offre totale 756,348,727.6200576

La capitalisation boursière actuelle de Venus XRP est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VXRP est de 0.00, avec une offre totale de 756348727.6200576. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 44.58M.