Informations sur le prix de Venus XVS (VXVS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.122662 $ 0.122662 $ 0.122662 Bas 24 h $ 0.126482 $ 0.126482 $ 0.126482 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.122662$ 0.122662 $ 0.122662 Haut 24 h $ 0.126482$ 0.126482 $ 0.126482 Sommet historique $ 2.94$ 2.94 $ 2.94 Prix le plus bas $ 0.062162$ 0.062162 $ 0.062162 Variation du prix (1 h) +1.38% Changement de prix (1J) -0.21% Variation du prix (7 j) -0.66% Variation du prix (7 j) -0.66%

Le prix en temps réel de Venus XVS (VXVS) est de $0.124969. Au cours des dernières 24 heures, VXVS a évolué entre un minimum de $ 0.122662 et un maximum de $ 0.126482, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VXVS est $ 2.94, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.062162.

En termes de performance à court terme, VXVS a évolué de +1.38% au cours de la dernière heure, -0.21% sur 24 heures et de -0.66% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Venus XVS (VXVS)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.78M$ 3.78M $ 3.78M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 30,224,518.85579009 30,224,518.85579009 30,224,518.85579009

La capitalisation boursière actuelle de Venus XVS est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VXVS est de 0.00, avec une offre totale de 30224518.85579009. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.78M.