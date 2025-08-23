Informations sur le prix de Veritaseum (VERI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 13.5 $ 13.5 $ 13.5 Bas 24 h $ 16.93 $ 16.93 $ 16.93 Haut 24 h Bas 24 h $ 13.5$ 13.5 $ 13.5 Haut 24 h $ 16.93$ 16.93 $ 16.93 Sommet historique $ 465.93$ 465.93 $ 465.93 Prix le plus bas $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Variation du prix (1 h) +0.15% Changement de prix (1J) +22.20% Variation du prix (7 j) -3.83% Variation du prix (7 j) -3.83%

Le prix en temps réel de Veritaseum (VERI) est de $16.5. Au cours des dernières 24 heures, VERI a évolué entre un minimum de $ 13.5 et un maximum de $ 16.93, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VERI est $ 465.93, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0.

En termes de performance à court terme, VERI a évolué de +0.15% au cours de la dernière heure, +22.20% sur 24 heures et de -3.83% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Veritaseum (VERI)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.65B$ 1.65B $ 1.65B Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Veritaseum est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VERI est de 0.00, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.65B.