Découvrez les informations clés sur Veritaseum (VERI), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Veritaseum (VERI)

Veritaseum builds blockchain-based, peer-to-peer capital markets as software on a global scale. We enable the seamless connection of parties and assets without the need for a third or authoritarian interest.

Any entity with internet access can participate in these capital markets on a peer-to-peer and one-on-one basis.

Site officiel : http://veritas.veritaseum.com/