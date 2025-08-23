Informations sur le prix de Verum Coin (VERUM) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 5,549.52 $ 5,549.52 $ 5,549.52 Bas 24 h $ 5,552.51 $ 5,552.51 $ 5,552.51 Haut 24 h Bas 24 h $ 5,549.52$ 5,549.52 $ 5,549.52 Haut 24 h $ 5,552.51$ 5,552.51 $ 5,552.51 Sommet historique $ 5,557.09$ 5,557.09 $ 5,557.09 Prix le plus bas $ 20.0$ 20.0 $ 20.0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -0.01% Variation du prix (7 j) -0.00% Variation du prix (7 j) -0.00%

Le prix en temps réel de Verum Coin (VERUM) est de $5,550.39. Au cours des dernières 24 heures, VERUM a évolué entre un minimum de $ 5,549.52 et un maximum de $ 5,552.51, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VERUM est $ 5,557.09, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 20.0.

En termes de performance à court terme, VERUM a évolué de -- au cours de la dernière heure, -0.01% sur 24 heures et de -0.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Verum Coin (VERUM)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 50.27B$ 50.27B $ 50.27B Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 9,056,650.0 9,056,650.0 9,056,650.0

La capitalisation boursière actuelle de Verum Coin est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VERUM est de 0.00, avec une offre totale de 9056650.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 50.27B.