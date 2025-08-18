Informations sur le prix de Vestige (VEST) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0.00949791
Haut 24 h $ 0.01034213
Sommet historique $ 0.04715774
Prix le plus bas $ 0.00700654
Variation du prix (1 h) -0.76%
Changement de prix (1J) -3.90%
Variation du prix (7 j) -29.51%

Le prix en temps réel de Vestige (VEST) est de $0.00953962. Au cours des dernières 24 heures, VEST a évolué entre un minimum de $ 0.00949791 et un maximum de $ 0.01034213, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VEST est $ 0.04715774, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00700654.

En termes de performance à court terme, VEST a évolué de -0.76% au cours de la dernière heure, -3.90% sur 24 heures et de -29.51% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Vestige (VEST)

Capitalisation boursière $ 0.00
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 952.62K
Offre en circulation 0.00
Offre totale 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Vestige est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VEST est de 0.00, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 952.62K.