Informations sur le prix de veSync (VS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00027555 $ 0.00027555 $ 0.00027555 Bas 24 h $ 0.00027881 $ 0.00027881 $ 0.00027881 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00027555$ 0.00027555 $ 0.00027555 Haut 24 h $ 0.00027881$ 0.00027881 $ 0.00027881 Sommet historique $ 0.01523437$ 0.01523437 $ 0.01523437 Prix le plus bas $ 0.00010896$ 0.00010896 $ 0.00010896 Variation du prix (1 h) -1.03% Changement de prix (1J) -1.37% Variation du prix (7 j) +10.88% Variation du prix (7 j) +10.88%

Le prix en temps réel de veSync (VS) est de $0.00027487. Au cours des dernières 24 heures, VS a évolué entre un minimum de $ 0.00027555 et un maximum de $ 0.00027881, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VS est $ 0.01523437, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00010896.

En termes de performance à court terme, VS a évolué de -1.03% au cours de la dernière heure, -1.37% sur 24 heures et de +10.88% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour veSync (VS)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 27.56K$ 27.56K $ 27.56K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de veSync est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VS est de 0.00, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 27.56K.