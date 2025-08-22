Informations sur le prix de VibrantX (VIBE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00036603 Haut 24 h $ 0.0003784 Sommet historique $ 0.00542854 Prix le plus bas $ 0.00036159 Variation du prix (1 h) +1.39% Changement de prix (1J) -0.65% Variation du prix (7 j) -8.69%

Le prix en temps réel de VibrantX (VIBE) est de $0.000375. Au cours des dernières 24 heures, VIBE a évolué entre un minimum de $ 0.00036603 et un maximum de $ 0.0003784, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VIBE est $ 0.00542854, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00036159.

En termes de performance à court terme, VIBE a évolué de +1.39% au cours de la dernière heure, -0.65% sur 24 heures et de -8.69% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour VibrantX (VIBE)

Capitalisation boursière $ 0.00 Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 375.00K Offre en circulation 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de VibrantX est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VIBE est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 375.00K.