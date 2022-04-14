Tokenomics de ViCA (VICA)
Informations sur ViCA (VICA)
ViCA is an Ethereum-based token that has introduced the concept of Noflation for virtual assets, where the token will have a limited supply and the token value will increase over the time due to trust factor and scarcity in the market. The profit sharing model for ViCA is based on the arbitrage trading which will be done between Binance and Upbit. The revenue generated from arbitrage trading will be partly used to buy-back token from the market and the rest will be invested in the token’s basic trading seed money for gaining compound interest. As time goes, the basic seed will greatly increase and ViCA participants will enjoy token price margin increased due to principle of scarcity.
Tokenomics et analyse de prix de ViCA (VICA)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de ViCA (VICA), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de ViCA (VICA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de ViCA (VICA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens VICA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens VICA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de VICA, explorez le prix en direct du token VICA !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.