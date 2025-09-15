Informations sur le prix de ViewerCoin (VIEWER) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0000204 $ 0.0000204 $ 0.0000204 Bas 24 h $ 0.000108 $ 0.000108 $ 0.000108 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0000204$ 0.0000204 $ 0.0000204 Haut 24 h $ 0.000108$ 0.000108 $ 0.000108 Sommet historique $ 0.000108$ 0.000108 $ 0.000108 Prix le plus bas $ 0.0000204$ 0.0000204 $ 0.0000204 Variation du prix (1 h) -23.27% Changement de prix (1J) -78.52% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de ViewerCoin (VIEWER) est de $0.00002073. Au cours des dernières 24 heures, VIEWER a évolué entre un minimum de $ 0.0000204 et un maximum de $ 0.000108, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VIEWER est $ 0.000108, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0000204.

En termes de performance à court terme, VIEWER a évolué de -23.27% au cours de la dernière heure, -78.52% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour ViewerCoin (VIEWER)

Capitalisation boursière $ 20.73K$ 20.73K $ 20.73K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 20.73K$ 20.73K $ 20.73K Offre en circulation 999.99M 999.99M 999.99M Offre totale 999,987,995.709882 999,987,995.709882 999,987,995.709882

La capitalisation boursière actuelle de ViewerCoin est de $ 20.73K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VIEWER est de 999.99M, avec une offre totale de 999987995.709882. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 20.73K.