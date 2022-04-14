Tokenomics de Viking Elon (VELON)
Informations sur Viking Elon (VELON)
The Viking Elon is a crypto project that builds Metaverse NFT-based game. Moreover, players could play to earn there. The nearest project’s plans include preselling in-game NFTs and launching the Viking Elon Game. Such a P2E game will be available on all devices. Moreover, users could mint and trade nonfungible tokens and enjoy a variety of gameplay such as refinement and reproduction. Also, this community-driven startup has issued $VELON altcoin with auto-staking rewards. Find more details about the coin in the next paragraph.
VELON is a BEP20 (BSC) token with a 12% tax rate. Therefore, the coin contract charges each transaction with a twelve percent fee and reallocates it. Automatically, 4-5% goes to the existing token-holders. Another 3-4% goes to marketing and development purposes. Also, 2% goes to the liquidity pool on the PancakeSwap. The rest 1%, goes to the burning address. However, the primary utility value allows token-owners to play with other players, buy and sell lands and assets in The Viking Elon’s metaverse.
Tokenomics et analyse de prix de Viking Elon (VELON)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Viking Elon (VELON), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Viking Elon (VELON) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Viking Elon (VELON) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens VELON qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens VELON pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de VELON, explorez le prix en direct du token VELON !
