Qu'est-ce que Viking Token (VIKI)

Viking Swap 🔸 Bitcoin Aggregation Protocol Like other aggregator DEXs, Viking Swap uses similar functions. The features that distinguish Viking from other aggregator DEXs are; - Using the liquidity pools of Bitcoin DEXs - Bringing users into the Bitcoin ecosystem with various swap rewards - Unique platform features - Integration with emerging Bitcoin L2 technologies - Having a strong community 1) Swap and Earn VIKI: When you swap any trading pair, you earn VIKI Token. Reward Mechanism: 1 STX = 1 VIKI 2) Swap and Burn VIKI - Deflationary Effect: When you swap any trading pair, you run the VIKI burn mechanism. Burn Mechanism: 1 STX = 1 VIKI 3) Platform Fee: Aggregator protocols deduct a certain fee from each swap. This guarantees the smooth operation and sustainability of the platform. Viking Swap charges a 1% fee on each transaction and rewards its users with VIKI in return.

Ressource de Viking Token (VIKI) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de Viking Token (VIKI)

Comprendre la tokenomics de Viking Token (VIKI) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token VIKI !