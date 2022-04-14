Tokenomics de Viking Token (VIKI)
Informations sur Viking Token (VIKI)
Viking Swap 🔸 Bitcoin Aggregation Protocol
Like other aggregator DEXs, Viking Swap uses similar functions. The features that distinguish Viking from other aggregator DEXs are;
- Using the liquidity pools of Bitcoin DEXs
- Bringing users into the Bitcoin ecosystem with various swap rewards
- Unique platform features
- Integration with emerging Bitcoin L2 technologies
- Having a strong community
Swap and Earn VIKI: When you swap any trading pair, you earn VIKI Token. Reward Mechanism: 1 STX = 1 VIKI
Swap and Burn VIKI - Deflationary Effect: When you swap any trading pair, you run the VIKI burn mechanism. Burn Mechanism: 1 STX = 1 VIKI
Platform Fee: Aggregator protocols deduct a certain fee from each swap. This guarantees the smooth operation and sustainability of the platform. Viking Swap charges a 1% fee on each transaction and rewards its users with VIKI in return.
Tokenomics et analyse de prix de Viking Token (VIKI)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Viking Token (VIKI), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Viking Token (VIKI) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Viking Token (VIKI) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens VIKI qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens VIKI pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de VIKI, explorez le prix en direct du token VIKI !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.