Qu'est-ce que Virtual Money (VM)

Virtual Money is a memecoin developed for novelty purposes, inspired by the concept of virtual currencies and the evolving nature of digital communities. It is not intended to serve as a legitimate financial instrument or investment vehicle, but rather as a humorous and symbolic digital asset that embraces internet culture and social engagement. As the name suggests, Virtual Money represents a form of digital currency that exists solely in virtual environments. Like many virtual currencies, it is not issued by a central bank or recognized by any formal financial authority. Instead, it operates within a decentralized, internet-based ecosystem, often circulating within specific online platforms and communities. The project draws from typical features associated with virtual currencies, including anonymity, allowing users to transact without revealing personal identities; fast transfer speeds across borders; low transaction fees compared to traditional banking systems; and global accessibility, enabling participation from users regardless of geographic location. However, unlike conventional cryptocurrencies, Virtual Money does not claim to offer financial utility, stability, or long-term value. Its primary function is symbolic and community-driven. The overarching goal of the Virtual Money project is to foster a cult-like community centered around shared humor, online identity, and the parody of digital finance. Participants are encouraged to view the coin not as a financial asset, but as a representation of collective engagement in an ongoing social experiment. Through its satirical presentation, the project challenges the seriousness of the cryptocurrency industry while promoting a sense of unity and inclusion among its supporters. The Virtual Money community is built on the idea that digital value can be defined by collective belief rather than intrinsic worth. Members join not to seek profit or financial gain, but to participate in a broader cultural commentary on the nature of money, identity, and digital interaction. As such, ownership of Virtual Money is a symbolic act—one that reflects alignment with the project’s tongue-in-cheek philosophy. In summary, Virtual Money is a memecoin designed for entertainment and cultural engagement, not financial use. It leverages familiar traits of virtual currencies to create an accessible, humorous, and decentralized community experience. By embracing absurdity and parody, it aims to bring people together under a shared identity—one built on the notion that sometimes, value lies in the joke itself.

Ressource de Virtual Money (VM) Site officiel

Prévision de prix de Virtual Money (USD)

Combien vaudra Virtual Money (VM) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Virtual Money (VM) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Virtual Money.

Consultez la prévision de prix de Virtual Money maintenant !

VM en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Virtual Money (VM)

Comprendre la tokenomics de Virtual Money (VM) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token VM !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Virtual Money (VM) Combien vaut Virtual Money (VM) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de VM en USD est de 0.00012185 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de VM à USD ? $ 0.00012185 . Consultez le Le prix actuel de VM en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Virtual Money ? La capitalisation boursière de VM est de $ 121.86K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de VM ? L'offre en circulation de VM est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de VM ? VM a atteint un prix ATH de 0.00013008 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de VM ? VM a vu un prix ATL de 0.00011946 USD . Quel est le volume de trading de VM ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour VM est de -- USD . Est-ce que VM va augmenter cette année ? VM pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de VM pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Virtual Money (VM)