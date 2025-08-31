Prix de Virtual Money (VM)
+0.63%
+0.81%
--
--
Le prix en temps réel de Virtual Money (VM) est de $0.00012185. Au cours des dernières 24 heures, VM a évolué entre un minimum de $ 0.00011946 et un maximum de $ 0.00013008, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VM est $ 0.00013008, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00011946.
En termes de performance à court terme, VM a évolué de +0.63% au cours de la dernière heure, +0.81% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de Virtual Money est de $ 121.86K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VM est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 121.86K.
Aujourd'hui, la variation du prix de Virtual Money en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Virtual Money en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Virtual Money en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Virtual Money en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|+0.81%
|30 jours
|$ 0
|--
|60 jours
|$ 0
|--
|90 jours
|$ 0
|--
Virtual Money is a memecoin developed for novelty purposes, inspired by the concept of virtual currencies and the evolving nature of digital communities. It is not intended to serve as a legitimate financial instrument or investment vehicle, but rather as a humorous and symbolic digital asset that embraces internet culture and social engagement. As the name suggests, Virtual Money represents a form of digital currency that exists solely in virtual environments. Like many virtual currencies, it is not issued by a central bank or recognized by any formal financial authority. Instead, it operates within a decentralized, internet-based ecosystem, often circulating within specific online platforms and communities. The project draws from typical features associated with virtual currencies, including anonymity, allowing users to transact without revealing personal identities; fast transfer speeds across borders; low transaction fees compared to traditional banking systems; and global accessibility, enabling participation from users regardless of geographic location. However, unlike conventional cryptocurrencies, Virtual Money does not claim to offer financial utility, stability, or long-term value. Its primary function is symbolic and community-driven. The overarching goal of the Virtual Money project is to foster a cult-like community centered around shared humor, online identity, and the parody of digital finance. Participants are encouraged to view the coin not as a financial asset, but as a representation of collective engagement in an ongoing social experiment. Through its satirical presentation, the project challenges the seriousness of the cryptocurrency industry while promoting a sense of unity and inclusion among its supporters. The Virtual Money community is built on the idea that digital value can be defined by collective belief rather than intrinsic worth. Members join not to seek profit or financial gain, but to participate in a broader cultural commentary on the nature of money, identity, and digital interaction. As such, ownership of Virtual Money is a symbolic act—one that reflects alignment with the project’s tongue-in-cheek philosophy. In summary, Virtual Money is a memecoin designed for entertainment and cultural engagement, not financial use. It leverages familiar traits of virtual currencies to create an accessible, humorous, and decentralized community experience. By embracing absurdity and parody, it aims to bring people together under a shared identity—one built on the notion that sometimes, value lies in the joke itself.
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.