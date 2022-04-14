Tokenomics de Virtual Money (VM)
Virtual Money is a memecoin developed for novelty purposes, inspired by the concept of virtual currencies and the evolving nature of digital communities. It is not intended to serve as a legitimate financial instrument or investment vehicle, but rather as a humorous and symbolic digital asset that embraces internet culture and social engagement.
As the name suggests, Virtual Money represents a form of digital currency that exists solely in virtual environments. Like many virtual currencies, it is not issued by a central bank or recognized by any formal financial authority. Instead, it operates within a decentralized, internet-based ecosystem, often circulating within specific online platforms and communities.
The project draws from typical features associated with virtual currencies, including anonymity, allowing users to transact without revealing personal identities; fast transfer speeds across borders; low transaction fees compared to traditional banking systems; and global accessibility, enabling participation from users regardless of geographic location. However, unlike conventional cryptocurrencies, Virtual Money does not claim to offer financial utility, stability, or long-term value. Its primary function is symbolic and community-driven.
The overarching goal of the Virtual Money project is to foster a cult-like community centered around shared humor, online identity, and the parody of digital finance. Participants are encouraged to view the coin not as a financial asset, but as a representation of collective engagement in an ongoing social experiment. Through its satirical presentation, the project challenges the seriousness of the cryptocurrency industry while promoting a sense of unity and inclusion among its supporters.
The Virtual Money community is built on the idea that digital value can be defined by collective belief rather than intrinsic worth. Members join not to seek profit or financial gain, but to participate in a broader cultural commentary on the nature of money, identity, and digital interaction. As such, ownership of Virtual Money is a symbolic act—one that reflects alignment with the project’s tongue-in-cheek philosophy.
In summary, Virtual Money is a memecoin designed for entertainment and cultural engagement, not financial use. It leverages familiar traits of virtual currencies to create an accessible, humorous, and decentralized community experience. By embracing absurdity and parody, it aims to bring people together under a shared identity—one built on the notion that sometimes, value lies in the joke itself.
Tokenomics et analyse de prix de Virtual Money (VM)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Virtual Money (VM), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Virtual Money (VM) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Virtual Money (VM) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens VM qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens VM pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de VM, explorez le prix en direct du token VM !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.