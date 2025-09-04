Informations sur le prix de Vodra (VDR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00108739 $ 0.00108739 $ 0.00108739 Bas 24 h $ 0.00111897 $ 0.00111897 $ 0.00111897 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00108739$ 0.00108739 $ 0.00108739 Haut 24 h $ 0.00111897$ 0.00111897 $ 0.00111897 Sommet historique $ 0.078702$ 0.078702 $ 0.078702 Prix le plus bas $ 0.00018002$ 0.00018002 $ 0.00018002 Variation du prix (1 h) -0.88% Changement de prix (1J) -2.06% Variation du prix (7 j) +6.94% Variation du prix (7 j) +6.94%

Le prix en temps réel de Vodra (VDR) est de $0.00108913. Au cours des dernières 24 heures, VDR a évolué entre un minimum de $ 0.00108739 et un maximum de $ 0.00111897, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VDR est $ 0.078702, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00018002.

En termes de performance à court terme, VDR a évolué de -0.88% au cours de la dernière heure, -2.06% sur 24 heures et de +6.94% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Vodra (VDR)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,999,999,794.48 1,999,999,794.48 1,999,999,794.48

La capitalisation boursière actuelle de Vodra est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VDR est de 0.00, avec une offre totale de 1999999794.48. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.18M.