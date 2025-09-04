En savoir plus sur VDR

Informations sur le prix de VDR

Site officiel de VDR

Tokenomics de VDR

Prévisions de prix de VDR

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de Vodra

Prix de Vodra (VDR)

Non listé

Prix en temps réel : 1 VDR à USD

$0.00108913
$0.00108913$0.00108913
-2.00%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de Vodra (VDR) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-04 13:38:34 (UTC+8)

Informations sur le prix de Vodra (VDR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00108739
$ 0.00108739$ 0.00108739
Bas 24 h
$ 0.00111897
$ 0.00111897$ 0.00111897
Haut 24 h

$ 0.00108739
$ 0.00108739$ 0.00108739

$ 0.00111897
$ 0.00111897$ 0.00111897

$ 0.078702
$ 0.078702$ 0.078702

$ 0.00018002
$ 0.00018002$ 0.00018002

-0.88%

-2.06%

+6.94%

+6.94%

Le prix en temps réel de Vodra (VDR) est de $0.00108913. Au cours des dernières 24 heures, VDR a évolué entre un minimum de $ 0.00108739 et un maximum de $ 0.00111897, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VDR est $ 0.078702, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00018002.

En termes de performance à court terme, VDR a évolué de -0.88% au cours de la dernière heure, -2.06% sur 24 heures et de +6.94% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Vodra (VDR)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 2.18M
$ 2.18M$ 2.18M

0.00
0.00 0.00

1,999,999,794.48
1,999,999,794.48 1,999,999,794.48

La capitalisation boursière actuelle de Vodra est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VDR est de 0.00, avec une offre totale de 1999999794.48. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.18M.

Historique du prix de Vodra (VDR) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Vodra en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Vodra en USD était de $ -0.0002310044.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Vodra en USD était de $ -0.0002121614.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Vodra en USD était de $ -0.0002963563712652364.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-2.06%
30 jours$ -0.0002310044-21.21%
60 jours$ -0.0002121614-19.47%
90 jours$ -0.0002963563712652364-21.39%

Qu'est-ce que Vodra (VDR)

The Vodra Platform allows creators to pursue their passions while being fairly compensated. This is accomplished with a decentralized donation platform that aims to shift online entertainment compensation towards a direct creator-to-audience participation model.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Vodra (VDR)

Site officiel

Prévision de prix de Vodra (USD)

Combien vaudra Vodra (VDR) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Vodra (VDR) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Vodra.

Consultez la prévision de prix de Vodra maintenant !

VDR en devises locales

Tokenomics de Vodra (VDR)

Comprendre la tokenomics de Vodra (VDR) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token VDR !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Vodra (VDR)

Combien vaut Vodra (VDR) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de VDR en USD est de 0.00108913 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de VDR à USD ?
Le prix actuel de VDR en USD est $ 0.00108913. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Vodra ?
La capitalisation boursière de VDR est de $ 0.00 USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de VDR ?
L'offre en circulation de VDR est de 0.00 USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de VDR ?
VDR a atteint un prix ATH de 0.078702 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de VDR ?
VDR a vu un prix ATL de 0.00018002 USD.
Quel est le volume de trading de VDR ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour VDR est de -- USD.
Est-ce que VDR va augmenter cette année ?
VDR pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de VDR pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-04 13:38:34 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Vodra (VDR)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-03 18:16:00Données on-chain
Les Volumes de Trading des CEX et DEX de Crypto en Août Atteignent Leurs Plus Hauts Niveaux Depuis Janvier
09-03 13:43:00Mises à jour de l'industrie
Le taux SOL/ETH augmente à 0,04845, Variation (%) en 24h 5,25%
09-03 08:42:00Mises à jour de l'industrie
La tendance des débit d'Ethereum se poursuit, avec un transfert net sortant de 10 600 ETH des CEXs au cours des dernières 24 heures
09-03 07:05:00Mises à jour de l'industrie
Le Staking Ethereum Crée la Plus Longue File d'Attente Depuis Septembre 2023, avec 832 000 ETH en Attente d'Admission
09-02 19:30:00Mises à jour de l'industrie
La TVL DeFi du réseau Linea atteint un All-time High (ATH), augmentant de 60,30% au cours de la semaine dernière
09-01 20:12:00Mises à jour de l'industrie
Données : L'intérêt ouvert des Contrats à Terme WLFI Global dépasse 900 millions $

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.