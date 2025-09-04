Informations sur le prix de Voice of the Gods by Virtuals (ADM) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00343088 $ 0.00343088 $ 0.00343088 Bas 24 h $ 0.00421167 $ 0.00421167 $ 0.00421167 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00343088$ 0.00343088 $ 0.00343088 Haut 24 h $ 0.00421167$ 0.00421167 $ 0.00421167 Sommet historique $ 0.02904528$ 0.02904528 $ 0.02904528 Prix le plus bas $ 0.00061861$ 0.00061861 $ 0.00061861 Variation du prix (1 h) -4.12% Changement de prix (1J) -6.98% Variation du prix (7 j) -42.20% Variation du prix (7 j) -42.20%

Le prix en temps réel de Voice of the Gods by Virtuals (ADM) est de $0.00359342. Au cours des dernières 24 heures, ADM a évolué entre un minimum de $ 0.00343088 et un maximum de $ 0.00421167, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ADM est $ 0.02904528, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00061861.

En termes de performance à court terme, ADM a évolué de -4.12% au cours de la dernière heure, -6.98% sur 24 heures et de -42.20% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Voice of the Gods by Virtuals (ADM)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Voice of the Gods by Virtuals est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ADM est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.59M.