Voice Street is a music-based NFT platform with the goal of building Web3.0 on-chain infrastructure for intellectual properties mainly including Music all rights, Artists related IPs, Music derivatives NFTs, and NFT Gamification.
Voice street hopes to solve the problem of a single source of music IP cashing and poor cashing ability through the multiple development of music IP derivative value. Music all rights and ownerships could be fractionalized into NFTs to be staked on Voice Street Platform to earn yields generated by streaming platform in VST buyback and redistributing to the staking pool, attracting users in the Defi space.
Music IP and gamification is a great value-added way to bring the traditional fan base of celebrities to get to NFT and essentially VS platform, Live house online concerts, DAO community, tokenized game items, celebrity IP co-branded virtual identities, etc. would be all great way for VS gamification to engage artists and their fan bases creating extra monetization vehicle for artists as well.
Tokenomics de Voice Street (VST) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Voice Street (VST) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens VST qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens VST pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.