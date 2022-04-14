Tokenomics de Voodoo (LDZ)
Informations sur Voodoo (LDZ)
What is the project about? We are a Passive Income based NFT project that allows our holders to stake and earn our native token Voodoo by holding one of our NFTs! We are also currently creating several DAOs and raid-2-Earn systems within our community to further benefit our project, roadmap, and goals!
What makes your project unique? We are the first metaphysical healing based project that allows its holders to stake and earn our token $Voodoo!
History of your project. We have one Sold out collection with another one currently minting! We have grown tremendously in our 7 months of trading and networking!
What’s next for your project? We look to expand our token Voodoo, and bring many different use case scenarios. Such as our OG trait shop, Our Raid2Earn platform, and our three staking pools!
What can your token be used for? Voodoo can be used to purchase our Project NFTs, it also can be used in our Trait Shop, our holders can even mint our current collection in Voodoo Token!
Tokenomics et analyse de prix de Voodoo (LDZ)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Voodoo (LDZ), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Voodoo (LDZ) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Voodoo (LDZ) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens LDZ qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens LDZ pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de LDZ, explorez le prix en direct du token LDZ !
Prévision du prix de LDZ
Vous voulez savoir dans quelle direction LDZ pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de LDZ combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.