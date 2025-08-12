Qu'est-ce que Vortex Protocol (VP)

VP has an indispensable position in the Torah ecosystem , As the carrier of Torah’s ecological value transfer, in addition to the circulation of Torah’s entire ecological value, At the same time, it also serves as a proof of the ownership of users in Torah low-carbon resource contribution incentive, equity participation of listed companies, new infrastructure contribution and Torah pool storage contribution. Circulation between, so that the entire ecology will develop in the direction of lower carbon and energy saving, more environmentally friendly and healthy, and more valuable potential.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Vortex Protocol (VP) Site officiel

Tokenomics de Vortex Protocol (VP)

Comprendre la tokenomics de Vortex Protocol (VP) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token VP !