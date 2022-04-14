Tokenomics de Voucher DOT (VDOT)
Informations sur Voucher DOT (VDOT)
vDOT (voucher DOT) is a liquid staking derivative (LSD) of staked DOT, with fully underlying DOT reserve and yield-bearing feature of DOT staking reward. Users can deposit DOT into Bifrost SLP protocol and get vDOT as return, vDOT can be traded in the open market or be redeemed back to DOT. Holding vDOT equals to holding the DOT staking position, staking rewards appriciate the exchange price of vDOT.
Why vDOT?
- Liquid Staking The product allows users to stake DOT for liquid vToken, (vDOT). vDOT will keep receiving staking rewards and can continue to be used in Bifrost and Polkadot-based DeFi for additional rewards.
- Automatically Staking rewards capturing without scenario limitations SLP will issue Staking rewards to vDOT by adjusting the price of vDOT / DOT upwards. vDOT Rate = SLP Staking DOT (SUM) / vDOT Total Issuance.
- Floating redemption period, vDOT redemption ≤ 28 days While Polkadot’s original chain Staking has a fixed 28-day redemption period, Bifrost SLP helps users to realize the possibility of early vDOT redemption by matching the real-time vDOT minting quantity with the redemption quantity at the protocol layer in the form of a queue. Theoretically, it can achieve second-level redemption.
- Higher Staking Yield In the SLP protocol, the protocol screens more than 10 verified nodes through governance (subsequently increasing with the overall staking volume) and adds multiple filters such as the number of nominees, commission ratio, and history of blocks out to maximize the return of this verifier portfolio while ensuring that none of the nodes have experienced slashes.
- Multi-environment Compatibility vDOT is one of Substrate assets in Bifrost parachain, by using the HRMP channels between Bifrost and others, it can be easily utilized in EVM, WASM and Substarte competiable parachains.
Tokenomics et analyse de prix de Voucher DOT (VDOT)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Voucher DOT (VDOT), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Voucher DOT (VDOT) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Voucher DOT (VDOT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens VDOT qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens VDOT pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de VDOT, explorez le prix en direct du token VDOT !
Prévision du prix de VDOT
Vous voulez savoir dans quelle direction VDOT pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de VDOT combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.