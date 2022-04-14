Tokenomics de Voucher GLMR (VGLMR)
Informations sur Voucher GLMR (VGLMR)
vGLMR (voucher GLMR) is a liquid staking derivative (LSD) of staked GLMR, with fully underlying GLMR reserve and yield-bearing feature of GLMR staking reward. Users can deposit GLMR into Bifrost SLP protocol and get vGLMR as return, vGLMR can be traded in the open market or be redeemed back to GLMR. Holding vGLMR equals to holding the GLMR staking position, staking rewards appriciate the exchange price of vGLMR.
Why vGLMR?
- Liquid Staking The product allows users to stake GLMR for liquid vToken, (vGLMR). vGLMR will keep receiving staking rewards and can continue to be used in Bifrost and Moonbeam-based DeFi for additional rewards.
- Automatically Staking rewards capturing without scenario limitations SLP will issue Staking rewards to vGLMR by adjusting the price of vGLMR / GLMR upwards. vGLMR Rate = SLP Staking GLMR (SUM) / vGLMR Total Issuance.
- Floating redemption period, vGLMR redemption ≤ 28 days While Moonbeam’s original chain Staking has a fixed 28-day redemption period, Bifrost SLP helps users to realize the possibility of early vGLMR redemption by matching the real-time vGLMR minting quantity with the redemption quantity at the protocol layer in the form of a queue. Theoretically, it can achieve second-level redemption.
- Higher Staking Yield In the SLP protocol, the protocol screens more than 10 verified nodes through governance (subsequently increasing with the overall staking volume) and adds multiple filters such as the number of nominees, commission ratio, and history of blocks out to maximize the return of this verifier portfolio while ensuring that none of the nodes have experienced slashes.
- Multi-environment Compatibility vGLMR is one of Substrate assets in Bifrost parachain, by using the HRMP channels between Bifrost and others, it can be easily utilized in EVM, WASM and Substarte competiable parachains.
Tokenomics et analyse de prix de Voucher GLMR (VGLMR)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Voucher GLMR (VGLMR), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Voucher GLMR (VGLMR) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Voucher GLMR (VGLMR) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens VGLMR qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens VGLMR pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de VGLMR, explorez le prix en direct du token VGLMR !
Prévision du prix de VGLMR
Vous voulez savoir dans quelle direction VGLMR pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de VGLMR combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.