Prix de Voucher KSM (VKSM)
Le prix de Voucher KSM (VKSM) est actuellement de 24.98 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de VKSM en USD est mis à jour en temps réel.
Aujourd'hui, la variation du prix de Voucher KSM en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Voucher KSM en USD était de $ +2.2372462700.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Voucher KSM en USD était de $ +0.5619975420.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Voucher KSM en USD était de $ -9.80509666507578.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|--
|30 jours
|$ +2.2372462700
|+8.96%
|60 jours
|$ +0.5619975420
|+2.25%
|90 jours
|$ -9.80509666507578
|-28.18%
Découvrez la dernière analyse de prix de Voucher KSM : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
--
--
+11.46%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
vKSM (voucher KSM) is a liquid staking derivative (LSD) of staked KSM, with fully underlying KSM reserve and yield-bearing feature of KSM staking reward. Users can deposit KSM into Bifrost SLP protocol and get vKSM as return, vKSM can be traded in the open market or be redeemed back to KSM. Holding vKSM equals to holding the KSM staking position, staking rewards appriciate the exchange price of vKSM. Why vKSM? 1. Liquid Staking The product allows users to stake KSM for liquid vToken, (vKSM). vKSM will keep receiving staking rewards and can continue to be used in Bifrost and Kusama-based DeFi for additional rewards. 2. Automatically Staking rewards capturing without scenario limitations SLP will issue Staking rewards to vKSM by adjusting the price of vKSM / KSM upwards. vKSM Rate = SLP Staking KSM (SUM) / vKSM Total Issuance. 3. Floating redemption period, vKSM redemption ≤ 7 days While Kusama’s original chain Staking has a fixed 7-day redemption period, Bifrost SLP helps users to realize the possibility of early vKSM redemption by matching the real-time vKSM minting quantity with the redemption quantity at the protocol layer in the form of a queue. Theoretically, it can achieve second-level redemption. 4. Higher Staking Yield In the SLP protocol, the protocol screens more than 10 verified nodes through governance (subsequently increasing with the overall staking volume) and adds multiple filters such as the number of nominees, commission ratio, and history of blocks out to maximize the return of this verifier portfolio while ensuring that none of the nodes have experienced slashes. 5. Multi-environment Compatibility vKSM is one of Substrate assets in Bifrost parachain, by using the HRMP channels between Bifrost and others, it can be easily utilized in EVM, WASM and Substarte competiable parachains.
Comprendre la tokenomics de Voucher KSM (VKSM) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token VKSM !
