Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de VXT en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de VXT.

Le prix de VOXTO (VXT) est actuellement de 0.02449826 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de VXT en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de VOXTO (VXT) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de VOXTO en USD était de $ +0.00274198.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de VOXTO en USD était de $ -0.0049859569.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de VOXTO en USD était de $ -0.0048642299.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de VOXTO en USD était de $ +0.0030990323680259.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ +0.00274198 +12.60% 30 jours $ -0.0049859569 -20.35% 60 jours $ -0.0048642299 -19.85% 90 jours $ +0.0030990323680259 +14.48%

Analyse de prix de VOXTO (VXT)

Découvrez la dernière analyse de prix de VOXTO : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.02166722$ 0.02166722 $ 0.02166722 Haut 24 h $ 0.02502039$ 0.02502039 $ 0.02502039 Sommet historique $ 0.061973$ 0.061973 $ 0.061973 Variation du prix (1 h) -1.48% Changement de prix (1J) +12.60% Variation du prix (7 j) +16.78%

Informations de marché pour VOXTO (VXT)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :