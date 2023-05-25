Découvrez les informations clés sur WaifuAI (WFAI), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur WaifuAI (WFAI)

What is the project about? $WFAI is the quintessential anime-style influencer-inspired entertainment token, embodying the vibrant essence of memetic culture.

What makes your project unique? As a meme coin, $WFAI holds no intrinsic value or financial expectations. It operates without a formal team or roadmap and is purely for entertainment purposes.

History of your project. Started on 25 May 2023, as inspired by the Waifu meme culture. Uniswap v2 pool created on 28 May 2023.

What’s next for your project? Launching on CEXs.

What can your token be used for? Nothing.

Site officiel : https://waifuai.ai