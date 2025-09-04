Informations sur le prix de WanSwap (WASP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.0027979$ 0.0027979 $ 0.0027979 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.32% Changement de prix (1J) -1.56% Variation du prix (7 j) -7.86% Variation du prix (7 j) -7.86%

Le prix en temps réel de WanSwap (WASP) est de --. Au cours des dernières 24 heures, WASP a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WASP est $ 0.0027979, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, WASP a évolué de -0.32% au cours de la dernière heure, -1.56% sur 24 heures et de -7.86% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour WanSwap (WASP)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 95.32K$ 95.32K $ 95.32K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 217,889,101.0 217,889,101.0 217,889,101.0

La capitalisation boursière actuelle de WanSwap est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WASP est de 0.00, avec une offre totale de 217889101.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 95.32K.