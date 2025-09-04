Informations sur le prix de wanXRP (WANXRP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 2.81 $ 2.81 $ 2.81 Bas 24 h $ 2.89 $ 2.89 $ 2.89 Haut 24 h Bas 24 h $ 2.81$ 2.81 $ 2.81 Haut 24 h $ 2.89$ 2.89 $ 2.89 Sommet historique $ 3.65$ 3.65 $ 3.65 Prix le plus bas $ 0.286168$ 0.286168 $ 0.286168 Variation du prix (1 h) -1.40% Changement de prix (1J) -0.17% Variation du prix (7 j) -7.10% Variation du prix (7 j) -7.10%

Le prix en temps réel de wanXRP (WANXRP) est de $2.81. Au cours des dernières 24 heures, WANXRP a évolué entre un minimum de $ 2.81 et un maximum de $ 2.89, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WANXRP est $ 3.65, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.286168.

En termes de performance à court terme, WANXRP a évolué de -1.40% au cours de la dernière heure, -0.17% sur 24 heures et de -7.10% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour wanXRP (WANXRP)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.65M$ 2.65M $ 2.65M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 939,953.578806 939,953.578806 939,953.578806

La capitalisation boursière actuelle de wanXRP est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WANXRP est de 0.00, avec une offre totale de 939953.578806. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.65M.