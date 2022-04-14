Tokenomics de Waste Digital Coin (WACO)
Informations sur Waste Digital Coin (WACO)
WaCo (Waste digital coin) solution aims to integrate the consumer with the WaCo APP into the waste chain system. With WaCo, consumers enjoy benefits while disposing of wastes. The idea is to reward users with cryptocurrency tokens after successfully disposing of their waste. In exchange, crucial data will be obtained from consumers, such as customer patterns, accumulation and handling of waste, and availability of disposed products to feed the recycling industry. The information obtained from the consumers can be used by stakeholders such as the recycling industry, consumer goods manufacturers, and government bodies in charge of waste collection policies. The WaCo project focuses on many different layers of impact, from social, ethnical, environmental and educational impact on one hand to business and revenues opportunity on the other. With one big impact, all the objectives are synchronized in the same direction of sustainability. WaCo aims to achieve a win win situation for every party involved in the project.
Tokenomics et analyse de prix de Waste Digital Coin (WACO)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Waste Digital Coin (WACO), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Waste Digital Coin (WACO) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Waste Digital Coin (WACO) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens WACO qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens WACO pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de WACO, explorez le prix en direct du token WACO !
Prévision du prix de WACO
Vous voulez savoir dans quelle direction WACO pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de WACO combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.