Informations sur le prix de Wateract (WTR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 3.3 $ 3.3 $ 3.3 Bas 24 h $ 3.36 $ 3.36 $ 3.36 Haut 24 h Bas 24 h $ 3.3$ 3.3 $ 3.3 Haut 24 h $ 3.36$ 3.36 $ 3.36 Sommet historique $ 3.78$ 3.78 $ 3.78 Prix le plus bas $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 Variation du prix (1 h) -0.03% Changement de prix (1J) -0.09% Variation du prix (7 j) -1.16% Variation du prix (7 j) -1.16%

Le prix en temps réel de Wateract (WTR) est de $3.33. Au cours des dernières 24 heures, WTR a évolué entre un minimum de $ 3.3 et un maximum de $ 3.36, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WTR est $ 3.78, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 2.0.

En termes de performance à court terme, WTR a évolué de -0.03% au cours de la dernière heure, -0.09% sur 24 heures et de -1.16% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wateract (WTR)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.33B$ 3.33B $ 3.33B Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Wateract est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WTR est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.33B.