Informations sur le prix de Waves Enterprise (WEST) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00799309 $ 0.00799309 $ 0.00799309 Bas 24 h $ 0.008004 $ 0.008004 $ 0.008004 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00799309$ 0.00799309 $ 0.00799309 Haut 24 h $ 0.008004$ 0.008004 $ 0.008004 Sommet historique $ 0.837607$ 0.837607 $ 0.837607 Prix le plus bas $ 0.00355365$ 0.00355365 $ 0.00355365 Variation du prix (1 h) +0.04% Changement de prix (1J) +0.04% Variation du prix (7 j) -1.85% Variation du prix (7 j) -1.85%

Le prix en temps réel de Waves Enterprise (WEST) est de $0.00800012. Au cours des dernières 24 heures, WEST a évolué entre un minimum de $ 0.00799309 et un maximum de $ 0.008004, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WEST est $ 0.837607, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00355365.

En termes de performance à court terme, WEST a évolué de +0.04% au cours de la dernière heure, +0.04% sur 24 heures et de -1.85% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Waves Enterprise (WEST)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.20M$ 3.20M $ 3.20M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 399,999,827.0 399,999,827.0 399,999,827.0

La capitalisation boursière actuelle de Waves Enterprise est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WEST est de 0.00, avec une offre totale de 399999827.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.20M.