Informations sur le prix de WAXE (WAXE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 19.59 $ 19.59 $ 19.59 Bas 24 h $ 20.38 $ 20.38 $ 20.38 Haut 24 h Bas 24 h $ 19.59$ 19.59 $ 19.59 Haut 24 h $ 20.38$ 20.38 $ 20.38 Sommet historique $ 9,726.54$ 9,726.54 $ 9,726.54 Prix le plus bas $ 4.43$ 4.43 $ 4.43 Variation du prix (1 h) -0.76% Changement de prix (1J) +0.61% Variation du prix (7 j) -1.07% Variation du prix (7 j) -1.07%

Le prix en temps réel de WAXE (WAXE) est de $19.76. Au cours des dernières 24 heures, WAXE a évolué entre un minimum de $ 19.59 et un maximum de $ 20.38, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WAXE est $ 9,726.54, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 4.43.

En termes de performance à court terme, WAXE a évolué de -0.76% au cours de la dernière heure, +0.61% sur 24 heures et de -1.07% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour WAXE (WAXE)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 73.13M$ 73.13M $ 73.13M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 3,700,000.0 3,700,000.0 3,700,000.0

La capitalisation boursière actuelle de WAXE est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WAXE est de 0.00, avec une offre totale de 3700000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 73.13M.