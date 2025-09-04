Informations sur le prix de WaxFusion Staked WAX (LSWAX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.02263216 $ 0.02263216 $ 0.02263216 Bas 24 h $ 0.02312719 $ 0.02312719 $ 0.02312719 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.02263216$ 0.02263216 $ 0.02263216 Haut 24 h $ 0.02312719$ 0.02312719 $ 0.02312719 Sommet historique $ 0.076833$ 0.076833 $ 0.076833 Prix le plus bas $ 0.01678111$ 0.01678111 $ 0.01678111 Variation du prix (1 h) -0.61% Changement de prix (1J) -0.37% Variation du prix (7 j) -3.02% Variation du prix (7 j) -3.02%

Le prix en temps réel de WaxFusion Staked WAX (LSWAX) est de $0.02267135. Au cours des dernières 24 heures, LSWAX a évolué entre un minimum de $ 0.02263216 et un maximum de $ 0.02312719, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LSWAX est $ 0.076833, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.01678111.

En termes de performance à court terme, LSWAX a évolué de -0.61% au cours de la dernière heure, -0.37% sur 24 heures et de -3.02% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour WaxFusion Staked WAX (LSWAX)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 120.73K$ 120.73K $ 120.73K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 5,319,388.63944506 5,319,388.63944506 5,319,388.63944506

La capitalisation boursière actuelle de WaxFusion Staked WAX est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LSWAX est de 0.00, avec une offre totale de 5319388.63944506. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 120.73K.