Tokenomics de Web3 Forensics (W3F)
Informations sur Web3 Forensics (W3F)
Web3 Forensics are building tools and data aimed to provide better crypto forensics on multi-chains.
Our first tool is what we are calling a Token Image Visualizer [TIV] which will let users see if the token they are looking to invest in has a unique image.
We have already catalogued over 120K token images and continue to add 300-400 daily to our database.
We aim to provide a free service to end users and a paid API service to businesses and developers wanting to leverage our enriched data.
Our token W3F will be usable to subscribe to our API's at a massive discount compared to fiat currency, making it a logical choice to buy and use.
Tokenomics et analyse de prix de Web3 Forensics (W3F)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Web3 Forensics (W3F), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Web3 Forensics (W3F) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Web3 Forensics (W3F) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens W3F qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens W3F pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de W3F, explorez le prix en direct du token W3F !
Prévision du prix de W3F
Vous voulez savoir dans quelle direction W3F pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de W3F combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.