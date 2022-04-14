Découvrez les informations clés sur Web3 Forensics (W3F), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Web3 Forensics are building tools and data aimed to provide better crypto forensics on multi-chains.

Our first tool is what we are calling a Token Image Visualizer [TIV] which will let users see if the token they are looking to invest in has a unique image.

We have already catalogued over 120K token images and continue to add 300-400 daily to our database.

We aim to provide a free service to end users and a paid API service to businesses and developers wanting to leverage our enriched data.

Our token W3F will be usable to subscribe to our API's at a massive discount compared to fiat currency, making it a logical choice to buy and use.

Site officiel : https://www.web3forensics.com/