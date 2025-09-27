Informations sur le prix de Web3 Workx (WRKX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.03272894$ 0.03272894 $ 0.03272894 Prix le plus bas $ 0.00372902$ 0.00372902 $ 0.00372902 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) 0.00% Variation du prix (7 j) 0.00%

Le prix en temps réel de Web3 Workx (WRKX) est de $0.00448882. Au cours des dernières 24 heures, WRKX a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WRKX est $ 0.03272894, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00372902.

En termes de performance à court terme, WRKX a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Web3 Workx (WRKX)

Capitalisation boursière $ 373.96K$ 373.96K $ 373.96K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.49M$ 4.49M $ 4.49M Offre en circulation 83.31M 83.31M 83.31M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Web3 Workx est de $ 373.96K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WRKX est de 83.31M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.49M.