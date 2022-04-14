Tokenomics de Web3 Workx (WRKX)
The NFT Workx mission is to Onboard Millions of Users into Web3, via the Power of eCommerce, Digital Collectibles & Loyalty.
By automatically creating Digital Collectibles (NFTs), of physical items at point of sale via the most popular eCommerce platforms, we provide a seamless solution for brands and consumers alike.
Brands and creators are able to add a specific token gating ‘utility’ to each collectible. This could be in the form of a discount code, offer, access to limited edition products, events, content and more.
This immediately enables brands to enter the Web3 space, engage with younger generations and add more value to their product.
Our consumer App enables users to view their own Digital Collectibles as well as a live feed (Social Media Style) of other peoples collectibles. Users can swipe and search (specific brands/creators), Like, Swap, Buy, and Share Collectibles in the public feed. Get rewarded with WRKX tokens for specific actions and activity.
Think of it like a Web3 Voucher Code Marketplace, but with a social, collectable and visual element.
Brands have the ability to utilise the paid ads platform with the $WRKX token to run banners/offers/collectibles in the ‘Feed’ or as ‘Banner Ads’ within the app.
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Web3 Workx (WRKX), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Web3 Workx (WRKX) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Web3 Workx (WRKX) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens WRKX qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens WRKX pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
